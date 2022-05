(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/redazione_fibs_it/ERPetn24b7FInApZVfKy2QwB9Vbs5d8ntvqNT1Ltea3SrQ [TALEVI GIRA IL DOPPIO PER LA VITTORIA ALLE SPALLE ESULTANO I COMPAGNI.jpg](https://feditabaseball-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/redazione_fibs_it/ERPetn24b7FInApZVfKy2QwB9Vbs5d8ntvqNT1Ltea3SrQ) [TALEVI GIRA IL DOPPIO PER LA VITTORIA ALLE SPALLE ESULTANO I COMPAGNI.jpg]

Dopo il brillante esordio delParmaclimanell’anticipo della poule scudetto sul diamante diSan Marino(vittoria ospite per 8-5), si è disputato al “Nino Cavalli” il secondo incontro tra i Campioni d’Italia in carica e gli Emiliani campioni d’Europa.

2-1 per i parmensi il risultato finale, in una partita che ha messo in mostra la solidità difensiva di entrambe le compagini e che consente ai ragazzi di Gianguido Poma di allungare sui romagnoli, in attesa dell’incontro di questa sera alle ore 20.30.

Sul monte è sfida tra i lanciatori italianiFabianiper i padroni di casa eQuattriniper gli ospiti. Dopo un primo inning di studio tra le sue squadre, è San Marino ad aprire le marcature dell’incontro con un punto nella parte alta del 2°:Leonorabatte un doppio, viene spinto in terza base dal singolo diPieternellae segna grazie alla ground ball diEpifano.

Le riprese centrali della partita trascorrono velocemente, grazie anche alla solidità dei monti di entrambe le squadre, ma è nella parte bassa del 5° inning che Parma riacciuffa la parità, portandosi sull’1-1. Basta infatti un solo homer del lead-offMineoa riequilibrare il match, mentre sul monte di San MarinoQuattrinilascia il posto al rilievoMazzocchidopo 4.1 ip, 1 er, 5 so.

Al 6° inning arriva il sorpasso Parmaclima grazie ad un altro fuoricampo da lead-off, questa volta diJoseph Timo. In fase difensiva invece Fabiani, dopo la partenza lanciata del box ospite, si dimostra in controllo delle mazze sammarinesi per tutta la durata della partita, sfiorando una complete-game con 6.0 IP, 1 er e 7 so, sostituito solo all’ultimo inning dal closerCapellano, che in un 7° inning al cardiopalma riesce a chiudere la porta al possibile pareggio ospite grazie ad un doppio gioco risolutivo.

Risultati poule Scudetto

Anticipo 3^ giornata gir. A. Sabato: Parmaclima-San Marino1-2

Classifiche:

Gir. A: Parmaclima (2-0), 1.000; Nettuno 1945 e Camec Collecchio (0-0), .000; San Marino (0-2), .000.

