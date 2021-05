(AGENPARL) – Roma, 28 mag 2021 – “Piena vicinanza alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per le minacce ricevute. In una democrazia è inaccettabile e va stigmatizzata con forza ogni forma di violenza e di odio. A lei va tutto il mio sostegno e la mia solidarietà”. Lo scrive in un tweet il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

