COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication

Réf. DC 131(2022)

Semaine en bref 20-26 juin 2022

Temps forts de la session d’été de l’APCE : allocutions de la Présidente de la République hellénique et du Roi des Pays-Bas

Parmi les autres sujets à débattre figurent les conséquences humanitaires de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, avec un accent particulier sur les migrations internes et externes, et les responsabilités concernant la destruction du vol MH17. Il y aura également un débat conjoint sur les cas signalés de prisonniers politiques dans la Fédération de Russie et sur la nécessité de rétablir les droits de l’homme et l’État de droit dans le Caucase du Nord.

Les parlementaires discuteront également du contrôle de la communication en ligne, de la manière de prévenir et de combattre l’antisémitisme en Europe, ainsi que de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, par le biais de services de qualité et par la démystification des discours antivaccin. Il y aura des débats sur le rôle des partis politiques dans la promotion de la diversité et de l’inclusion – qui leur propose de signer une nouvelle Charte pour une société non raciste – et sur la justice et la sécurité pour les femmes dans les processus de paix et de réconciliation.

Enfin, l’Assemblée débattra du respect des obligations découlant de l’adhésion de Malte au Conseil de l’Europe et passera en revue son partenariat pour la démocratie avec le Parlement de la République kirghize.

Modernisation de la conception des prisons et des outils utilisés par les services pénitentiaires et de probation

21-22 juin, Séville (Espagne) – Les directeurs des services pénitentiaires et de probation des 46 États membres du Conseil de l’Europe se réuniront pour examiner de quelle manière une meilleure conception des prisons et l’utilisation des technologies numériques, notamment de l’intelligence artificielle, peuvent permettre de travailler avec les détenus pour mieux les préparer à se réinsérer dans la société et réduire la récidive. Les nouvelles méthodes de sélection et de formation du personnel, les besoins spécifiques des femmes en prison et le traitement des personnes ayant des problèmes de santé mentale en prison et en probation figurent également à l’ordre du jour.

Le 21 juin, l’édition 2021 des Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe sur les personnes placées sous la surveillance des services de probation (SPACE II) sera publiée. Ce rapport contient les données relatives aux mesures et sanctions non privatives de liberté – comme la surveillance électronique, les travaux d’intérêt général, l’assignation à domicile, la semi-liberté et la libération conditionnelle – communiquées par 48 des 52 services de probation des États membres du Conseil de l’Europe. Le directeur de cette étude, le professeur Marcelo Aebi (université de Lausanne, Suisse), présentera ses conclusions et en débattra avec les participants à la conférence lors d’un atelier.

La conférence se déroulera à l’hôtel Barceló Sevilla Renacimiento et sera ouverte à la presse. Les demandes d’accréditation et d’interviews sont à adresser au contact ci-dessous.

Et aussi…

L’exposition sera présentée du 20 au 24 juin dans le hall de l’hémicycle de l’APCE. L’exposition pop-up LISTEN souligne la nécessité de faire entendre la voix des enfants touchés par la guerre. Elle présente des effets personnels et des histoires d’enfants d’Ukraine, mais aussi de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo*, ainsi que des expériences d’enfants réfugiés d’Afghanistan et de Syrie.

* Toute référence au Kosovo doit être comprise dans le plein respect de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies et sans préjudice du statut du Kosovo.

Les représentants du Conseil de l’Europe mettront l’accent sur les défis de la cybersécurité, les besoins réglementaires concernant l’intelligence artificielle et la propagation de la désinformation dans l’environnement en ligne en période de covid-19 et de conflit géopolitique.

21 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 12 arrêts concernant l’Arménie, l’Autriche, la Russie et la Türkiye.

Au cours de cette visite, les rapporteurs Gunn Marit Helgesen et Marc Cools auront un échange de vues avec les autorités nationales, régionales et locales.

22-23 juin, Tirana (International Hotel & Conference Centre) – Un symposium réunissant quelque 100 participants pour réfléchir à ce qui est nécessaire pour soutenir les aspirations des jeunes dans la recherche sur la jeunesse, la politique de la jeunesse et le travail de jeunesse dans les réalités modifiées par la pandémie de covid-19 sera organisé dans le cadre du partenariat entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse.

Matjaz Gruden, directeur du Conseil de l’Europe et Sophia Eriksson Waterschoot, directrice de la Commission européenne ainsi que le maire de Tirana ouvriront le symposium.

L’événement débutera à 9h30 et il sera ouvert à la presse.

23 juin, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 74 arrêts et/ou décisions concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la France, la Lettonie, l’Islande, l’Italie, la Macédoine du Nord, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la République tchèque et la Türkiye.

L’événement rassemblera des représentants des pays partenaires du CSiS, des experts internationaux et des représentants dans le domaine des bonnes pratiques pour présenter les résultats du projet, discuter de la mise en œuvre des politiques de sauvegarde des enfants et partager les leçons apprises.

24 juin, Tirana – La conférence de haut niveau « Intérêt public dans l’administration de la justice et indépendance des magistrats » se tiendra au « Palais des Brigades ».

Artur Metani, Haut Inspecteur de la Justice de la République d’Albanie ; Jutta Gützkow, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe à Tirana ; Alexis Hupin, Chargé d’Affaires à la Délégation de l’Union européenne en Albanie, interviendront lors de la conférence.

L’événement commencera à 9h et sera ouvert aux médias. Une interprétation simultanée sera assurée.

Toutes les heures sont exprimées en CEST, sauf indication contraire.

