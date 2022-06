Sconti sui corsi di russo e nuove iniziative culturali

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 Aperte le preiscrizioni ai corsi di russo 2022-2023

Sconto di 80 euro entro il 30 Giugno

Cari amici,

come avviene ogni anno in questo periodo apriamo le preiscrizioni ai nostri corsi di gruppo sia in aula che online.

Il nostro Istituto ha deciso di rinnovare lo sconto di 80,00 euro (quota complessiva: 600,00 euro invece di 680,00) per chi si iscrive ai corsi di russo di gruppo 2021-2022, della durata di 100 ore accademiche, entro il 30 Giugno.

[-> PREISCRIZIONE DI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN AULA](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=23f717e6fb&e=29f38ebc9d)

[-> PREISCRZIONE AI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO ONLINE](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=baf588adb2&e=29f38ebc9d)

“I manoscritti non bruciano”: parte la raccolta fondi.

Dalla “Tessera del Massolit” alla “Borsa Annuška”, da una scatola di fiammiferi ai biglietti per il debutto in Toscana e a Roma, tutto è pronto per la campagna di raccolta fondi da destinare alla produzione dello spettacolo teatrale “I manoscritti non bruciano”.

Il progetto è portato avanti da: Consorzio Altre Produzioni Indipendenti, Associazione Teatro Macondo, Teatro di Anghiari, Istituto di Cultura e Lingua Russa e Russia Beyond it.

Ecco il link alla campagna per sostenere un progetto di ricerca teatrale sul testo di un geniale autore, M. Bulgakov nato a Kiev e che ha scritto in russo le sue opere più importanti: ancora una volta spetta alla cultura mandare un segnale di dialogo in tempi così difficili.

Link per sostenere il progetto:[https://www.eppela.com/projects/8521](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=bfac8815a1&e=29f38ebc9d)

Ripartono i soggiorni studio in Russia: San Pietroburgo, Mosca e Irkutsk

Vi confermiamo che i soggiorni studio in Russia sono di nuovo attivi. I visti vengono emessi regolarmente, tutti i centri studio organizzano corsi di russo per stranieri ad ogni livello e ci sono buoni collegamenti aerei da Istanbul. Per i pagamenti, una volta arrivati in Russia, possiamo dare assistenza per avere una carta prepagata del circuito Mir. Stiamo inoltre definendo una partenza di gruppo per Luglio. In ogni caso sono sempre disponibili partenze singole. A breve organizziamo una presentazione in sede e online per fornire tutte le informazioni necessarie. Per maggiori informazioni sulle varie destinazioni potete consultare il nostro sito -> [https://bit.ly/3vLdFkG](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=153b1d92f8&e=29f38ebc9d)

Миру — мир! Pace al Mondo!

Istituto di Cultura e Lingua Russa, Via del Viminale 43 – 00184 Roma

🔊 Listen to this