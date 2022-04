(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/r?q=L9%3dD5L0O_3smv_D3_Bwdr_LB_3smv_C8ua9Twc.pEuEwK0.9zE_Bwdr_LBq_Jkya_TzNyD.uO1P_Bwdr_LB_3smv_D8zDw_Jkya_UxL8OF_Nbuj_Xq8TBv_Jkya_UxJ_3smv_C81AJ_Jkya_UxTyPOb.Hau_Nbuj_YoDPbHC-3.c_3smv_CXH_Nbuj_YoH0_Nbuj_XGOGalXuCB9zWHDH–A_3s3u7lmv_D6AW1PhiWo%26w%3dWFbLYH%266%3d7Q4NwX.y7D%26E4%3dTTYH%26D%3dK%26J%3dFSQ%26K%3dCZNe%265%3dYRXKVMeDU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

L’Europa tra sfide economiche

e minacce geopolitiche

Venerdì 8 aprile dalle ore 15:00

The Dome, campus di viale Romania 32

Live anche su [Webex](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=4%3d6XSS8Z%265%3dR%26s%3dXJX%26t%3dUQUD%26N%3d1KyIB_IVvi_Tf_KjtU_Uy_IVvi_SkED0xL.F6g8G.4tF_ArXs_K728u2uI78_wtlq_79B0y8B_IVvi_SkED0xL_ArXs_K7r8xKnGz_IVvi_SkKx8nLC6w_KjtU_Uy3CcyUhWx69YNUCZR2ETQZgUPYA7xTATu_IVvi_TkM24p8C_IVvi_TiWQT7XLUgcSaEcSa06tSA7yX85KR6TOT9Uv3CUv2EVv6EbPa84y7fbyTB7OajWQY88O2k4NRjTOYg8N67_KjtU_UOKnFxJy46G_wtlq_82f4t7JW9bLU8YQX7YO_IVvi_SAE84fEx_IVvi_TiBC_jY%267%3d6LxOvS.s8C%260x%3dUSTB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La conferenza viene organizzata in occasione della pubblicazione dei volumi “The Man Inside: A European Journey Through Two Crises” di Marco Buti e “Democrazie sotto stress: Europa, Italia e America” di Sergio Fabbrini, con lo scopo di contribuire al dibattito in corso sul futuro dell’Unione Europea.

Saluti istituzionali:

– Paola Severino Vice Presidente Luiss Guido Carli

– Andrea Prencipe Rettore Luiss Guido Carli

La crisi dell’Eurozona: la prima grande sfida / Ore 15:15

– Lilia Cavallari Presidente, Ufficio Parlamentare di Bilancio

– Mario Monti Già Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Presidente, Università Bocconi

– Pietro Reichlin Professore di Macroeconomia Luiss Guido Carli

– Giovanni Tria Già Ministro dell’Economia e delle Finanze, Professore di Economia, Università Tor Vergata

Modera: Paolo Santucci de Magistris Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza Luiss Guido Carli

La sfida pandemica e la riforma economica / Ore 17:30

Introduce: Paolo Gentiloni Commissario per gli Affari economici e monetari

Intervengono:

– Lorenzo Bini Smaghi Societè Generale, già membro del Comitato esecutivo della BCE

– Massimo Bordignon Professore di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già membro dell’EFB

– Thomas Christiansen Professore di European Institutions Luiss Guido Carli

– Irene Tinagli Presidente, Commissione affari economici e monetari, Parlamento europeo

Modera: Alessandro Zattoni Direttore del Dipartimento di Impresa e Management Luiss Guido Carli

L’Europa tra pandemia e invasione dell’Ucraina: non sarà più come prima? / Ore 19:00

Presiede: Vincenzo Boccia Presidente Luiss Guido Carli

Una conversazione tra

– Marco Buti Capo di Gabinetto, Commissario per gli affari economici e monetari

– Sergio Fabbrini Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss Guido Carli

Modera: Maria Elena Cavallaro Direttrice del Corso Magistrale di International Relations Luiss Guido Carli

Per altre informazioni: [cliccare qui](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=3%3d3ZVR5b%268%3dQ%26p%3dZMW%26q%3dWTTA%26P%3d4JvKE_HSxl_Sc_MmsR_W2_HSxl_RhRIM.nP5Iu.DF_HSxl_Rh0H5pOA_HSxl_RhWVR4_MmsR_W2Z6_MmsR_W2Z0_M1c6wmsR_W2B-gPDEr6-FHc-N29f0-13qIACk845-g-H5Dc8y5-i0AFqG5Jk845%26f%3dHGIx8N.DgO%265I%3d4eOW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

