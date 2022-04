(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Sardegna : Il 3 maggio si terrà ad Olbia la corsa a tappe “Pulisci e corri”

L’evento è aperto a tutti

Il 3 maggio si terrà ad Olbia, la corsa “Pulisci e corri”,

che ha lo scopo di contribuire alla pulizia della Gallura. La

manifestazione, un eco-trail suddiviso

in tappe, è organizzata dall’Associazione internazionale per la

comunicazione ambientale (Aica) ed è patrocinata dal Comune di Olbia.

Durante gli incontri verranno presentate le finalità dell’iniziativa e

la campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”, concentrandosi poi sui

dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

L’evento è aperto a tutti e per iscriversi si può cliccare sul link:

🔊 Listen to this