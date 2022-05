(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Sanità, alla Pisana tavolo di lavoro coordinato da assessore di Anzio Salsedo

ROMA – Nel pomeriggio di venerdì 6 maggio abbiamo riunito, in Consiglio regionale del Lazio, un gruppo di professionisti che operano nell’ambito della sanità e delle politiche sociali, tra cui psicologi, medici, avvocati ed esperti del settore. Ha coordinato l’incontro l’assessore alle Politiche delle Attività produttive, del Turismo e dello Spettacolo del comune di Anzio, Valentina Salsedo. Il tavolo di lavoro è stato molto utile ad analizzare alcune proposte di legge che a breve approderanno in Commissione, e a fare il punto della situazione riguardo alle carenze strutturali della nostra regione. L’obiettivo a breve termine è di valutare interventi da proporre già in fase di discussione del Collegato alla Legge di Stabilità. La riunione di venerdì, iniziata alle 11:00 e terminata alle 16:30, è stata solo il primo di una serie di appuntamenti in programma. Già nei prossimi giorni ci riuniremo per portare avanti il lavoro.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio

vicepresidente commissione Sanità

[salsedo.jpeg]

