(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 RYANAIR CONFERMA CHE QUASI TUTTI I VOLI SONO OPERATIVI

LO SCIOPERO HA CAUSATO DISSERVIZI MINIMI

Ryanair conferma che meno del 2% dei 3.000 voli programmati per oggi, venerdì 24 giugno, è stato interessato da scioperi, principalmente limitati a piccoli disservizi in Belgio, dove opereranno oggi oltre il 60% dei voli Ryanair da/per Charleroi e Zaventem.

Non ci sono stati disservizi sui voli in Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia o Irlanda poiché la stragrande maggioranza degli equipaggi Ryanair ha lavorato regolarmente. Durante questo fine settimana (25 e 26 giugno), Ryanair prevede disservizi minimi (se presenti) sul proprio opeartivo a causa di queste astensioni molto limitate e scarsamente supportate.

Ryanair prevede alcuni disservizi sabato/domenica, principalmente in Francia, Italia e Spagna, a causa di uno sciopero di 2 giorni nel centro di controllo del traffico aereo francese a Marsiglia, che ritarderà o avrà un impatto significativo sui voli che attraversano lo spazio aereo francese.

Tutti i passeggeri i cui i voli sono interessati da ritardi/scioperi ATC o carenza di personale aeroportuale questo fine settimana verranno avvisati tramite e-mail/SMS.

Ryanair prevede che oltre il 98% dei propri 3.000 voli giornalieri saranno regolarmente operativi nelle giornate di sabato e domenica, questo fine settimana.

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair.

