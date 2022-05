(AGENPARL) – Roma, 01 maggio 2022 – Lavrov ha affermato che la Federazione Russa non spingerà la fine dell’operazione speciale in Ucraina fino al 9 maggio

Il ritmo dell’operazione militare speciale in Ucraina dipende principalmente dalla “necessità di ridurre al minimo i rischi per la popolazione civile e il personale militare russo”, ha affermato il ministro degli Esteri russo.

Mosca non adeguerà artificialmente le scadenze per la fine dell’operazione speciale militare in Ucraina al 9 maggio. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla televisione italiana Mediaset .

“I nostri militari non adatteranno artificialmente le loro azioni a nessuna data, incluso il Giorno della Vittoria”, ha detto il ministro, rispondendo a una domanda correlata. “Celebreremo solennemente il 9 maggio, come sempre”.

Secondo lui, il ritmo dell’attuazione dell’operazione speciale militare in Ucraina dipende principalmente dalla “necessità di ridurre al minimo i rischi per la popolazione civile e i militari russi”. Lavrov ha ricordato che i compiti dell’operazione includono la protezione e la sicurezza della popolazione civile, nonché l’assenza sul territorio dell’Ucraina per loro e per la Federazione Russa di “qualsiasi minaccia relativa alle armi offensive e al nazismo, che l’Occidente sta attivamente cercando di minimizzare”.

“Ho guardato i rapporti sulla NBC, ho letto la rivista American National Interest. Qui stanno cominciando ad apparire articoli seri, che avvertono e mettono in guardia dal flirtare con i nazisti, come nel 1935-1938”, ha osservato il ministro degli Esteri russo.

La Russia chiede al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di ordinare ai membri delle formazioni neonaziste di rilasciare i civili che stanno trattenendo e di fermare la resistenza. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla televisione italiana Mediaset .

“Non chiediamo che si arrende. Chiediamo che dia l’ordine di rilasciare tutti i civili e fermare la resistenza. Il nostro obiettivo non include il cambio di regime in Ucraina. Questa è una specialità americana, lo fanno in tutto il mondo”, ha affermato. disse. Lavrov ha sottolineato che Zelensky potrebbe così portare la pace nel suo paese.

Secondo lui, il presidente dell’Ucraina ha avuto l’opportunità di diventare il “presidente del mondo”, come si è presentato durante la campagna elettorale.

“Aveva tutte le possibilità. Tutte le carte e le carte vincenti erano nelle sue mani. Zelensky ha preferito dichiarare pubblicamente e con arroganza che non avrebbe mai rispettato gli accordi di Minsk. Presumibilmente, questo significherebbe il crollo del popolo ucraino, lo stato. Tutto quelli che hanno scritto e approvato in Consiglio di sicurezza dell’Onu gli accordi di Minsk tacciono. Hanno detto che non vogliono, che non li rispettino, ma la Russia sì. Ecco chi potrebbe portare la pace”, ha continuato.

“[Vogliamo] garantire la sicurezza delle persone nell’Ucraina orientale in modo che non siano minacciate né dalla militarizzazione né dalla nazificazione di questo paese e che non ci siano minacce alla sicurezza della Federazione Russa dal territorio dell’Ucraina, ” ha aggiunto il ministro.

Il capo del ministero degli Esteri russo ha sottolineato che il desiderio di Kiev di ottenere il ritiro delle persone dall’Azovstal e di inviarle nel territorio dell’Ucraina è spiegato dal fatto che molti lì possono confermare la presenza di mercenari e ufficiali attivi degli eserciti occidentali dalla parte dei radicali ucraini.

Le autorità di Kiev stanno cercando in tutti i modi di ottenere il ritiro dei radicali ucraini rimasti lì dall’Azovstal, poiché tra loro potrebbero esserci ufficiali e mercenari occidentali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla televisione italiana Mediaset .

“La situazione con lo scontro allo stabilimento Azovstal di Mariupol e il desiderio testardo, persino isterico del [presidente ucraino Volodymyr] Zelensky, della sua squadra e dei suoi sostenitori occidentali di ottenere il ritiro di tutte queste persone e di inviarle nel territorio dell’Ucraina è spiegato dal fatto che ci sono molti personaggi che confermeranno la presenza di mercenari e, forse, ufficiali in carica degli eserciti occidentali dalla parte dei radicali ucraini”, ha detto il capo del ministero degli Esteri russo.

Lavrov ha sottolineato che la questione delle ragioni dell’operazione speciale in Ucraina “riguarda gli interessi fondamentali della sicurezza della Federazione Russa”. Secondo il ministro, molto prima del 2014, l’Occidente ha costretto Kiev a scegliere tra Europa e Russia.

“Poi hanno iniziato a incoraggiare quelle iniziative che la dirigenza ucraina ha promosso per assomigliare il meno possibile alla Federazione Russa. <…> La persecuzione della lingua russa, i media russi, la chiusura dei canali in russo, la cessazione delle vendite di qualsiasi prodotto stampato in russo – e dalla Russia, e che sono pubblicati in Ucraina – sulla Chiesa ortodossa russa, che è un’istituzione sacra nel nostro stato e nella società, l’adozione di leggi per promuovere la teoria e la pratica nazista.Le leggi sono adottate non per diverse decine di migliaia di combattenti dei battaglioni radicali, ma per l’intero Paese”, ha detto il ministro.

Aggiunse che in Ucraina iniziarono a distruggere i monumenti a coloro che la liberarono dai nazisti, mentre allo stesso tempo iniziarono a essere celebrati “i compleanni di coloro che aiutarono Hitler: Shukhevych, Bandera e altri collaboratori, combattenti delle Waffen-SS” come feste nazionali. “Cominciarono a celebrare come festa nazionale il giorno della creazione dell’esercito ribelle ucraino (bandito in Russia), che al tribunale di Norimberga fu ritenuto colpevole di aver aiutato i nazisti. Tutto questo non è accaduto negli ultimi due o tre mesi. Tutto è iniziato molti anni fa, anche prima del colpo di stato”, ha spiegato Lavrov.

Ha aggiunto che le prime dichiarazioni di persone salite al potere in Ucraina nel 2014 riguardavano “l’eliminazione dello status regionale della lingua russa e l’appello a inviare combattenti di gruppi armati, anche ultra-radicali, per assaltare il Consiglio supremo della Crimea .” A loro volta, i paesi occidentali hanno garantito una soluzione pacifica della crisi alla vigilia del colpo di stato, ma le loro assicurazioni non sono state confermate nella pratica. “L’Ue è stata umiliata dai banditi che hanno preso il potere a Kiev con un colpo di stato, così come l’Ue è ora umiliata per non aver applicato la decisione di creare una comunità di comuni serbi in Kosovo. Con la mediazione dell’Ue , Pristina e Belgrado hanno concordato su questo nel 2013, l’UE ha mostrato ancora una volta il suo fallimento”, ha concluso Lavrov.

