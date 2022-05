(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Ruby-ter: Nevi (FI), su Berlusconi accanimento giudiziario, certo che verrà fatta chiarezza

“Sono rimasto veramente allibito per questa nuova richiesta di condanna contro il Presidente Berlusconi, in una vicenda nella quale è già stato dichiarato assolto. Purtroppo ci troviamo di fronte ad un vero e proprio accanimento giudiziario. Desidero manifestare la mia più totale solidarietà al Presidente Berlusconi, sono certo che verrà presto fatta chiarezza su tutta questa vicenda”. Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

