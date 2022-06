(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 12 giugno – Che tristezza vedere ancora seggi chiusi. Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendum. Inaccettabile la sciatteria di quei presidenti e scrutatori, ma anche di amministrazioni comunali che non sanno organizzare il voto, figuriamoci i servizi per i cittadini.

Lo scrive sui social il Presidente di IV Ettore Rosato

