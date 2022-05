(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 12 maggio – Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oggi entra in vigore il Family Act

Una riforma complessiva del rapporto tra famiglie e Stato, non solo molte più risorse ma anche nuove politiche.

Dall’assegno unico, con 7 miliardi in più da quest’anno per i figli, alle politiche occupazionali e incentivi al lavoro femminile e all’ autonomia dei giovani.

