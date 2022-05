(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Oggi celebriamo trent’anni dall’avvio delle relazioni bilaterali tra Italia e Azerbaijan. Trent’anni nei quali abbiamo saputo costruire una solida collaborazione in ambito economico, culturale, politico.

L’Azerbaijan è per noi un partner prezioso, uno dei principali fornitori di materie prime, con cui abbiamo realizzato il TAP che ogni anno trasporta nel nostro paese miliardi di metri cubi di gas. E sappiamo quanto la questione energetica sia una priorità oggi…

Questa mattina assieme al gruppo di amicizia Italia-Azerbaijan, guidato dalla collega Rossana Boldi, a Stefano Lucidi e Vannia Gava abbiamo incontrato

Azer Karimli e il gruppo di amicizia del parlamento azero.

Così il Presidente di IV e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato in occasione della cerimonia per i trent’anni dall’avvio delle relazioni bilaterali tra Italia e Azerbaijan.

