(AGENPARL) – Roma, 15 dic 2021 – Come Lista Civica Calenda abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo che si esponga il manifesto di Carlo Regeni in Piazza del Campidoglio finché non verrà fatta giustizia e i suoi assassini assicurati alla stessa. Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della Lista Civica Calenda.

Roma rappresenta l’unità nazionale, ma è anche l’immagine del nostro paese nel mondo e proprio per queste ragioni che deve fare la sua parte per rivendicare a gran voce che si faccia giustizia sull’orribile assassinio del ricercatore italiano. Dal gennaio del 2016, da quando Giulio scomparve e poi ritrovato ucciso, non si è ancora riusciti a scoprire mandanti e assassini. Il nostro paese non deve abbassare la guardia e deve continuare a chiedere a gran voce verità e giustizia. Roma da capitale d’Italia deve fare la sua parte perché questa assurda vicenda fatta di segreti e depistaggi non cada nell’oblio. Mi auguro – conclude Nanni – che nei prossimi giorni si proceda con l’esposizione del manifesto di Giulio in Piazza del Campidoglio affinché ogni turista che verrà a visitare Roma sappia che il nostro paese è indignato e chiede verità per Giulio e per i suoi genitori che da anni si battono per avere giustizia.