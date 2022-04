(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Associazione Comune Autonomo Boville

Parco Maura Carrozza, S. Maria delle Mole BiblioPop, ex chiesetta via Ugo Bassi angolo via Goffredo Mameli

COMUNICATO 16 aprile 2022

Roma/Marino. La Bibliopop… di Marino sbarca all’AOU Policlinico Umberto I di Roma per offerta di lettura

“Sono varie le iniziative che Bibliopop APS (la biblioteca popolare “Giselda Rosati”) esercita nel sociale per realizzare diffusione culturale e tra queste, omaggiare con alcuni libri, bambini, scuole ed utenti in genere è la normalità. – racconta Anna Appolloni dell’Esecutivo Bibliopop – Questa volta si è varcato il confine Comunale, recandosi presso il Reparto di Ginecologia Oncologica diretto dal Prof. Ludovico Muzii, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, che ricorre il 23 aprile di ogni anno, ne è stato lo spunto. La presa in carico avviene alla presenza della caposala e del personale infermieristico di turno. Qui infatti sono stati consegnati alcune decine di libri che il Presidente Bibliopop Sergio Santinelli ed io avevamo selezionato per questo utilizzo. Il reparto è situato all’interno della Clinica Ostetrica del Dipartimento Materno – Infantile e di Scienze Uro-Ginecologiche. Ora l’area relax del reparto – conclude la dirigente di Bibliopop – avrà a disposizione anche l’angolo lettura.”.E’ stato osservato entusiasmo tra il personale, in quanto tale dono è visto come elemento di aggregazione sociale durante il soggiorno obbligato dai pazienti ricoverati.

