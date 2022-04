(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 ROMA CAPITALE, MAGI: BENE TESTO BASE MA RISCHI SU TEMPI E RACCORDO CON CITTA’ METROPOLITANA

“L’approvazione del testo base è un passo molto importante per passare dalla retorica dei poteri speciali per Roma Capitale ai fatti di una riforma approvata ed efficace. Proprio perché ho sempre ritenuto il tema della ordinamento di Roma un tema centrale da affrontare con decisione e responsabilità ci tengo a segnalare due rischi concreti che abbiamo di fronte: il rischio che questa approvazione arrivi in ritardo e non vi siano tempi effettivi considerata la durate restante della legislatura e il rischio che vi sia una sovrapposizione disfunzionale e problematica sia sotto il profilo delle competenze che sotto quello territoriale anziché un adeguato raccordo con l’ente Città metropolitana al quale pure spetterebbero importanti funzioni di programmazione strategica su un’area più vasta e che evidentemente include il territorio di Roma Capitale”, così in una nota Riccardo Magi, deputato e presidente di Più Europa.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali

