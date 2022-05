(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione Forza Italia Regione Piemonte

Rinvio Conferenza Stampa

Il presente per comunicare che a causa di un evento imprevisto siamo costretti a rinviare la conferenza stampa prevista per domani ad Alessandria per la presentazione della Convention “L’Italia del Futuro – Il mondo è cambiato. Ora deve cambiare l’Italia” organizzata dal Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte in collaborazione con i Coordinamenti regionali Forza Italia Liguria e Valle d’Aosta. Mi scuso e comunicherò la nuova data nelle prossime ore.

