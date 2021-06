(AGENPARL) – Roma, 01 giu 2021 – Renato Caruzzi e Gaetano De Carli, dopo l’inaugurazione a novembre scorso, tornano in pista con ‘Regà’ a Testaccio. Da oggi 1 giugno la location di via Luca della Robbia riaccende i fuochi e da domani anche a pranzo. Diverse le novità: nuova pedana esterna e menù. Lo chef Davide Belardinelli si è superato e dalla sua cucina ha sventagliato una serie di piatti inediti sempre con l’utilizzo materie prime, stagionali e a Km0. Per cominciare ecco il ‘MasterTuna’, ventresca di tonno con arancia e Campari, oppure il fiore di zucca in tempura con baccalà mantecato e peperoni. E ancora battuta di manzo con melanzane e ricotta salata. Sui primi, sempre pasta ‘Mancini’, troviamo lo spaghettone con burro di Normandia e alici del Cantabrico; le linguine con gambero rosso e aglio nero fermentato; gnocchi di patate con ragù di manzo. E gli immancabili classici rivisitati ‘Regà’ come i tonnarelli cacio e pepe e i bucatini all’amatriciana. Sui secondi si vola alto con una proposta fuori dall’ordinario come il cuore di baccalà ‘godus morhua’; cuberoll di manzo; pescato del giorno con asparagi e mandorle e il saltimbocca personalizzato dallo chef con magatello di vitello e marinato ventiquattr’ore. Tra le sorprese di questa nuova stagione la collaborazione tra Regà e il Forno di Mario Maurizi, tra i numeri uno dei lieviti a Roma ed emporio del buongusto in via Ronzoni a Monteverde. Tra le riconferme l’Amaro Formidabile di Armando Bomba, liquore naturale elaborato artigianalmente, prodotto nella Capitale e medaglia d’oro all’International Spirits Challenge 2019.

