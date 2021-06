COSENZA Operazione di controllo del territorio da parte della Compagnia di Rende (CS). Nell’ambito dei controlli i militari hanno sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti: 125 grammi di marijuana rinvenuta a 2 soggetti di nazionalità marocchina i quali, sottoposti a controllo a bordo di un veicolo, al fine di eludere il rinvenimento della sostanza, avevano nascosto la stessa sotto il sedile lato passeggero, tuttavia, al momento dell’accertamento, i carabinieri riscontrando il forte odore provenire dall’abitacolo, hanno scovato lo stupefacente e denunciato i due per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Anche un altro giovane di 27 anni è stato denunciato per la stessa fattispecie di reato, poiché, oltre ai 35 grammi di marijuana rinvenuti all’interno della propria abitazione, i militari hanno scoperto uno stanzino adibito a serra artigianale per la coltivazione di piante di canapa indiana (6 le piante sequestrate) attrezzato con lampade a calore per consentire la crescita delle infiorescenze. (News&Com)

🔊 Listen to this