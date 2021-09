(AGENPARL) – Roma, 06 agosto 2021 – Il ministro dei vaccini inglese, Nadhim Zahawi, ha dichiarato domenica a Sky News che potrebbe “dare questa garanzia, assolutamente” che il consenso dei genitori sarà richiesto se il governo insisterà con il suo piano di vaccinazione.

Ma in un’intervista a latere, Zahawi ha suggerito che la decisione dei genitori potrebbe essere annullata.

“Il NHS è davvero ben introdotto in questo perché ha fatto programmi di immunizzazione scolastica per molto tempo”, ha detto il ministro a Times Radio quando gli è stato chiesto cosa accadrebbe se un bambino non volesse il vaccino nonostante il consenso dei genitori o il in altro modo.

“Quindi, ciò che essenzialmente fai è assicurarti che i medici ne parlino con i genitori, con l’adolescente, e se poi si ritiene che siano in grado di prendere una decisione competente, allora quella decisione andrà a favore di ciò che l’adolescente decide di fare».

Zahawi ha rilasciato una serie di interviste domenica mattina su questioni relative al vaccino contro il virus.

I-nterrogato sulla propria opinione sulla vaccinazione degli adolescenti sani, il ministro ha detto che se la raccomandazione dei capi medici è quella di vaccinare, allora è “assolutamente” la cosa giusta da fare, ma ha detto alla BBC “The Andrew Marr Show” che lo ha fatto non voglio “predeterminare” questo.

Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (JCVI) ha sconsigliato di offrire il vaccino a giovani sani di età compresa tra 12 e 15 anni venerdì, affermando che i benefici sono “marginalmente maggiori dei potenziali danni noti” ma c’è “una notevole incertezza riguardo all’entità dei potenziali danni”.

“Il margine di beneficio, basato principalmente su una prospettiva sanitaria, è considerato troppo piccolo per supportare la consulenza su un programma universale di vaccinazione di bambini di età compresa tra 12 e 15 anni altrimenti sani in questo momento. Man mano che si accumulano dati a lungo termine sulle potenziali reazioni avverse, una maggiore certezza può consentire una riconsiderazione dei benefici e dei danni. Tali dati potrebbero non essere disponibili per diversi mesi”, ha affermato la JCVI in una nota.

Ha anche aggiunto che, a differenza di questo gruppo di età, ai ragazzi dai 16 ai 17 anni è stato consigliato di ricevere una dose del vaccino perché possono dare il consenso informato.