(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Regionali, Cangemi (Lega) “Piena condivisione parole Salvini, trovare subito candidato autorevole”

Roma, 22 mag. – “Dice bene Matteo Salvini quando chiede di trovare velocemente un nome autorevole per le regionali del Lazio. Ritardi e candidature non adatte hanno fatto perdere competizioni elettorali che avrebbero potuto avere esiti differenti. Nel Lazio il centrodestra unito può invertire la rotta prodotta da dieci anni di amministrazioni di sinistra, e restituire a questa regione quel futuro di crescita e sviluppo che auspichiamo. Non si perda altro tempo: serve un confronto su territori, programmi e nomi. Tutti dobbiamo essere pronti in vista delle regionali: per questo stiamo già lavorando ad un evento, il 14 giugno prossimo, dove daremo il nostro contributo di idee e proposte all’intera coalizione di centrodestra”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.

Gianandrea Sapio

🔊 Listen to this