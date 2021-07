REGGIO CALABRIA “Lo spazio fa parte del nostro immaginario. Appartiene allo spirito dell’uomo guardare verso l’alto. Noi ci auguriamo di poter attirare i più giovani affinché coltivino il sogno di andare nello spazio, un giorno”. Così l’ingegner Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) in occasione della visita all’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria per prendere parte al webinar on the follow-on activities of the IV International Space Forum (ISF) 2019 – The Mediteranean Chapter co-organizzato dai due Enti. Dall’aula magna ‘Ludovico Quaroni” dell’ateneo, lo streaming si propaga in 17 paesi della Regione mediterranea (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Slovenia, Tunisia, Turchia) che partecipano all’evento attraverso i loro rappresentanti. Un’iniziativa che parte da lontano. L’Università reggina, lo scorso 5 settembre 2019, ha sottoscritto un accordo quadro al fine di intraprendere un percorso di dialogo e integrazione nel campo delle scienze e tecnologie spaziali avviato nell’ambito dell’Isf. (News&Com)

