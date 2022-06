(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 REFERENDUM, FI A CAGLIARI PER SOSTENERE IL SI’: VOTARE PER GIUSTIZIA GIUSTA.

CAGLIARI, 6 GIUGNO 2021. “Il voto popolare é determinante per restituire all’Italia una Giustizia giusta”. Con questo spirito Forza Italia ha promosso un incontro a Cagliari per sostenere il Sì ai referendum del 12 giugno. Per rilanciare l’appello al voto sono intervenuti Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale azzurro, Pietro Pittalis, deputato e componente della Commissione Giustizia, la vice-presidente della Regione, Alessandra Zedda, Giuseppe Talanas, consigliereregionale e avvocato. I lavori sono stati moderati dal coordinatore di FI Giovani, Andrea Melis, e hanno visto la partecipazione anche del vice-coordinatore azzurro Ivan Piras, di Ada Lai (coordinatrice di Azzurro Donna) e di Angelo Cocciu per i Seniores. L’importanza del voto referendario é stata al centro dell’intervento di Cappellacci: “Occorre rompere il silenzio – ha evidenziato- perché ogni anno più di mille persone finiscono ingiustamente dietro le sbarre da innocenti ed è necessaria una riforma per restituire fiducia nel sistema-giustizia”. Un concetto ripreso dal collega deputato Pittalis: “Le rivelazioni del magistrato Palamara – ha dichiarato- hanno mostrato che ci sono delle questioni che mettono in crisi l’amministrazione della Giustizia. Non è pensabile che anche in questo campo non siano previste delle forme di responsabilità, esattamente come avviene per tutte le altre categorie”. Giuseppe Talanas, avvocato e consigliere regionale si è soffermato sul quesito relativo alla custodia cautelare che “deve essere una soluzione estrema”. La vicepresidente Alessandra Zedda ha concluso con un appello al voto: “Questi referendum parlano di diritti, di libertà, di poter esprimere le proprie ragioni. E’ fondamentale andare al voto per riscoprire i valori garantisti, liberali e cattolici e difendere il diritto ad avere una giustizia giusta”.

