Oggetto: comunicato stampa

Reading emozionale di “Diatriba d’amore contro un uomo seduto”

venerdì 27 maggio, alle 18, in sala civica

Quarto appuntamento con la rassegna “Primavera di Donne”

ALBINEA (21 maggio 2022) – Il quarto appuntamento con la rassegna “primavera di Donne” andrà

in scena venerdì 27 maggio, alle 18, nella sala civica di via Morandi 9. “Diatriba d’amore contro un

uomo seduto” è il titolo del reading tratto dal testo di Gabriel Garcia Marquez, con Cecilia Di

Donato (voce) e Luca Cattani, per la regia di Angela Ruozzi e la produzione del Centro Teatrale

MaMiMò.

Lo spettacolo si svolgerà con una modalità inedita e innovativa. Ogni spettatore avrà a disposizione

delle cuffie, che consentiranno di arricchire l’esperienza con sonorizzazioni dal grande impatto

emozionale.

Graciela dopo molti anni, decide di compiere un vero gesto d’amore, questa volta per sé. E’ una

donna di umili origini che sposa un uomo benestante. Spinta da una forte volontà di riscatto, si

dedica con strenuo impegno agli studi per ascendere socialmente al livello dell’amato. Sembra

destinata alla felicità, almeno la felicità borghese fatta di benessere materiale e riconoscimenti

sociali; eppure felice non è, e dopo molti anni di matrimonio trova finalmente il coraggio di

reclamare il suo bisogno d’amore: davanti al marito indifferente, seduto in poltrona a leggere, o a

fingere di leggere il giornale, si lascia andare a un lungo, intenso monologo in cui dà espressione al

fallimento del suo sogno e sfoga la frustrazione per quel tempo passato tra finzione, ipocrisia e

tradimenti.

Unico testo teatrale di Marquez, Diatriba d’amore contro un uomo seduto, rappresentato per la prima

volta in Argentina nel 1988, vive dello stesso linguaggio poetico e dell’inconfondibile clima di

realismo magico che hanno reso celebri e i romanzi dell’autore.

La rassegna si concluderà, sabato 18 giugno, al parco dei Frassini, alle 21, con il tributo a Mia

Martini ed Edith Piaf dal titolo “Come una rosa”, di Sabrina Paglia. Musiche di Ovidio Bigi, voce

narrante in presenza scenica di Verdiana Rossi.

Per partecipare agli spettacoli è consigliata la prenotazione al numero 0522.590232, oppure

Marco Barbieri

