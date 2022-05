(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Rdc: Schifani (FI), va riformato, Orlando non liquidi critiche con superficialità

“Spiace che il ministro Orlando abbia scelto un’impostazione moralistica per affrontare il tema del reddito di cittadinanza e l’esigenza di una sua riforma. Tacciare di ‘malafede’ chi critica questa misura è il modo più sbrigativo, e aggiungerei ideologico, per evitare una doverosa riflessione sui risultati che sono stati raggiunti a fronte degli obiettivi che, dichiaratamente, ci si era prefissati al momento della sua introduzione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato Renato Schifani. “Nei numeri forniti dallo stesso ministro Orlando – prosegue -, è iscritto il fallimento di un intervento che avrebbe dovuto sostenere il ricollocamento lavorativo dei cittadini disoccupati ma che, in brevissimo tempo, si è trasformato in un sostegno al reddito slegato da qualsiasi logica formativa. Se non si riconosce questa premessa, se si minimizzano i tanti casi di percezione illecita del sussidio e si negano gli effettivi distorsivi prodotti anche solo rispetto a quei 767mila percettori che, stando al Ministro, sono attivabili al lavoro, sarà difficile intavolare un confronto costruttivo. Limitarsi a colpevolizzare le imprese non è un modo edificante di affrontare la questione occupazionale del Paese”, conclude.

