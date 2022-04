(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 RAMPINI (PD): Necessario interventi per rilancio dello Sport e dei Centri Sportivi Municipali

“In questi giorni le SSD e ASD operanti nei Centri Sportivi Municipali hanno ricevuto le richieste di pagamento, ai sensi della DAC n. 80 del 2020, delle somme dovute per i canoni di locazione delle palestre scolastiche per il periodo di chiusura nel 2021 dovuto alla pandemia da Covid-19, nonostante le riduzioni previste dalla delibera capitolina, le somme richieste sono comunque ingenti per le associazioni che, in questi due anni, hanno subito gravi danni” lo dichiara in una nota Federica Rampini, Capogruppo PD in Municipio III “Le associazioni, anche le più virtuose, hanno subito tutte la drastica riduzione degli iscritti, hanno sostenuto spese aggiuntive dovute alle sanificazioni, alcune sono rimaste attive per miracolo, altre purtroppo, hanno chiuso. Mi auguro che il Campidoglio apra una profonda riflessione su questo tema e individui percorsi e interventi di sostegno efficaci per il rilancio dello Sport di base e di tutti gli operatori sportivi della Capitale” conclude la nota.

