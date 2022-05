(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 SPECIALE FRONTIERE

Con Franco Di Mare

“La guerra di Putin”

Sabato 28 maggio in diretta alle 16.30

“La guerra di Putin” è il titolo di Speciale Frontiere, in diretta domani alle 16.30 su Rai3 con Franco Di Mare. Dopo aver raccontato la cronaca del conflitto tra Russia e Ucraina nel corso delle settimane, nell’ultima puntata della stagione, si cerca di fare il punto su questa guerra che porta una sola firma: quella di Putin. Insieme alle immagini dell’avanzata russa ad est, in un Donbass sempre più sotto assedio, in studio con Franco Di Mare, la giornalista Mariolina Sattanino, l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi el’analista di strategie militari e di geopolitica Arduino Paniccia in collegamento, proveranno a raccontare il capo del Cremlino, un politico divenuto leader, sempre più chiuso in un autoisolamento fisico e psicologico, sempre più autoritario e pericoloso. Attraverso documentari e le testimonianze di chi lo ha conosciuto, si cercherà di mettere a fuoco l’uomo e il politico, di far luce sulle sue ossessioni e interpretare le sue intenzioni, che minacciano non solo la sicurezza geopolitica, ma anche quella energetica e alimentare di tutto il mondo.

Frontiere è un programma di Rai3

Condotto da Franco Di Mare

In onda in diretta sabato dalle 16.30 alle 17.30

