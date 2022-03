(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 16 marzo 2022

Prezzi: la spesa settimanale di una famiglia di 4 persone a marzo lievita del +13,7% rispetto al 2021. Necessarie misure di sostegno alle famiglie e azioni di contrasto alle speculazioni.

Dal gas ai carburanti, dalla farina ai mangimi animali, dai concimi ai metalli: purtroppo sono molte le tensioni a cui stiamo assistendo sui mercati internazionali, alcune iniziate già prima dell’inizio della guerra in Ucraina.

Oggi l’Istat conferma la crescita dell’inflazione al +5,7% su base annua, aumento che non si registrava dal 1995.

Tutto ciò pesa fortemente sulle famiglie e sulle spese che devono sostenere, costringendole spesso a molte rinunce.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato le stime complessive degli aggravi a carico delle famiglie, che ammontano a+2.354,98 Euro annui.

L’aumento diventa evidente ed allarmante se guardiamo ad un paniere di beni “essenziali” per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi, il cui costo ammonta a 378,28 Euro a settimana, pari al +13,7% rispetto allo scorso anno.

Le voci che aumentano in modo più marcato risultano, come è facilmente immaginabile, la benzina (+42%), luce e gas (+36%), ma crescono anche i prezzi di frutta e ortaggi freschi (+28%), carne e uova (+21%) nonché pane e pasta (+10%).

Tutti prodotti fondamentali, i cui aumenti hanno un forte impatto soprattutto sui bilanci delle famiglie meno abbienti, per le quali, da tempo, sosteniamo sia necessario disporre maggiori sostegni.

È urgente, inoltre, che il Governo intervenga non solo sul fronte delle tariffe di luce e gas, ma anche su quello dei carburanti, azzerando le accise e abbassando la tassazione, per un risparmio complessivo di 1.102 Euro annui ad automobilista.

A fianco di tali operazioni è indispensabile avviare un attento controllo per contrastare e sanzionare severamente speculazioni sui prezzi, ingiustificabili in ogni momento, a maggior ragione in una fase delicata come quella che siamo attraversando. Federconsumatori ha avviato attività di monitoraggio e di controllo su eventuali fenomeni speculativi o intese restrittive sui prezzi, invitiamo i cittadini a segnalarci abusi e anomalie, per effettuare le giuste segnalazione alle autorità competenti.

Di seguito le tabelle con il costo settimanale del paniere essenziale e il confronto con il 2021.

Spesa settimanale per famiglia composta da 4 (2 adulti + 2 ragazzi) 2022 Var % 2022/2021

al giorno per 7 giorni Latte fresco l. 1 € 1,72 € 12,04 2%

Pane al Kg. € 3,49 € 24,43 4%

Pasta 500g € 0,96 € 6,72 17%

Uova conf. da 10 € 2,99 € 2,99 33%

Fettine di vitello al kg. € 19,50 € 19,50 9%

Nasello al kg. € 21,60 € 21,60 14%

Pomodori pachino € 3,90 € 3,90 30%

Zucchine al kg. € 3,90 € 3,90 28%

Patate al kg. € 1,68 € 1,68 6%

Banane al kg. € 2,40 € 2,40 1%

Mele Golden al kg. € 2,49 € 2,49 26%

Passata di pomodoro € 1,29 € 3,87 0%

Prosciutto crudo all’etto € 3,50 € 7,00 3%

Cereali da colazione € 3,69 € 3,69 6%

Olio € 7,90 € 2,70 0%

Caffè 50 capsule € 9,90 € 9,90 0%

TOTALE € 128,81 al giorno per 7 giorni CAFFE’ AL BAR € 1,20 € 8,40 9%

MERENDA RAGAZZI N.2 € 2,00 € 10,00 0%

ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI € 3,00 € 21,00 0%

PARCHEGGIO € 4,00 € 20,00 0%

BENZINA € 8,21 € 57,50 42%

LUCE E GAS € 6,97 € 48,77 36%

CONDOMINIO E RISCALDAMENTO € 5,00 € 35,10 10%

TELEFONIA E INTERNET € 3,21 € 22,50 0%

RC AUTO € 3,74 € 26,20 7%

TOTALE € 249,47