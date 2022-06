Previdenza obbligatoria e complementare, audizione Mei, presidente Enasarco – Giovedì alle 13.30 diretta webtv

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Camera dei Deputati

15 giugno 2022

Diritti umani, audizione afghani in Italia su minoranza hazara e sciita – Giovedì alle 13.30 diretta webtvGiovedì 16 giugno, alle ore 13.30, il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, svolge l’audizione di rappresentanti dell’Associazione culturale degli afghani in Italia (Acafi), con particolare riferimento al rispetto dei diritti della minoranza hazara e sciita in Afghanistan.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

