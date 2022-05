(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Carissimo collega,

lunedì 30 maggio (ore 12, sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli) sarà presentato alla stampa il progetto espositivo “L’altro MANN. I depositi in mostra”.

Nell’allestimento, realizzato nelle sale degli affreschi, si potranno ammirare circa 70 reperti provenienti dalle città vesuviane: i manufatti, spesso mai visti o poco noti, permetteranno di ricostruire cultura e vita quotidiana alle pendici del vulcano in epoca romana.

L’esposizione, che sarà uno dei punti focali della programmazione estiva del MANN, avrà un ulteriore ampliamento nel prossimo settembre: nella sala del Plastico di Pompei saranno svelati al pubblico le oreficerie, i tessili e i reperti dei commestibili conservati nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In vista del raddoppio delle collezioni pompeiane del nostro Istituto, il progetto prevede anche una sezione dedicata alle armi dei Gladiatori.

L’evento di presentazione della mostra sarà anche occasione per fare un punto sul lavoro condotto negli immensi depositi del MANN: non soltanto i celebri sottotetti Sing Sing, ma anche le cosiddette Cavaiole, dove sono conservati i materiali lapidei.

