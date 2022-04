(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 20. CACCIA, PESCA E NATURA

(23 – 24 – 25 aprile 2022)

Tutto pronto per la 20. Caccia Pesca Natura. Sarà l’Assessore Cristiano Corazzari a tagliare il nastro sabato 23 aprile a Longarone.

Presentata oggi in Provincia di Belluno la 20. edizione di Caccia Pesca e Natura. La Fiera nazionale dei prodotti, attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva. Ma anche del vivere e studiare l’ambiente e in particolare la montagna. Un appuntamento dal ricco programma di eventi e convegni istituzionali grazie alla partecipazione attiva e alla stretta collaborazione con la Regione del Veneto e l’Amministrazione provinciale di Belluno, appunto. In collegamento da remoto, impossibilitato causa covid a presenziare, il Presidente e padrone di casa Roberto Padrin, tra i tanti eventi ha voluto sottolineare l’importanza e la portata del convegno che si terrà domenica pomeriggio, 24 aprile. “Incontreremo i presidenti di Verbano Cusio Ossola e di Sondrio in un momento che va al di là di quello che è l’aspetto della fiera e che va a sancire quel protocollo d’intesa che le tre province interamente montane, riconosciute tali dalla Legge Delrio, hanno sottoscritto nei mesi scorsi. Avremo anche l’avvallo dell’UPI che darà le sue indicazioni all’interno di questo momento. Un momento che vuole ribadire l’importanza di alcune proposte concrete che le tre provincie faranno al Governo attraverso il loro Organo rappresentativo, l’Unione delle Province d’Italia”. Padrin ci tiene ad evidenziare anche il fatto che “per Longarone Fiere e per l’intero territorio provinciale, Caccia Pesca Natura è sempre stato un evento di riferimento. Porta gli appassionati della caccia e della pesca a confrontarsi e incontrarsi. Una grande occasione per riunire questi due mondi che vanno a tutelare e salvaguardare il nostro territorio e il nostro ambiente, e che quindi abbiamo sempre sostenuto come Provincia”.

Caccia Pesca e Natura aprirà sabato 23 aprile alle ore 9.00 presso il quartiere fieristico di Longarone, mentre il consueto taglio del nastro è previsto per le ore 12 alla presenza dell’Assessore regionale Cristiano Corazzari. “Un’edizione molto importante – dichiara il Presidente di Longarone Fiere Dolomiti, Gian Angelo Bellati – perché, nonostante la pandemia, nonostante tutte le emergenze, abbiamo 97 marchi aziendali in rappresentanza di 10 regioni italiane e 9 paesi esteri. Aspetti nazionali e internazionali molto importanti. Ma per i visitatori anche tantissimi eventi, tantissime gare per gli appassionati. E, lo dice la parola, Natura. Riguarda anche il tema dell’ambiente, prioritario a Longarone Fiere Dolomiti. In perfetta sintonia con i programmi europei del Green Deal e la biodiversità. Questi eventi mettono insieme un mondo enorme fatto di associazioni, del sistema produttivo, degli Enti che hanno competenza in questo ambito. E l’obbiettivo finale è quello di far star bene le persone. Di avere un benessere che passa anche per i temi di rispetto dell’ambiente che stanno diventando per noi sempre più importanti”.

Con soddisfazione il Consigliere provinciale con delega a caccia e pesca, Franco De Bon enfatizza giustamente che “la prossima 25a Festa del Cacciatore sarà connotata dalle parole ricerca e innovazione. Ricerca promossa attraverso una borsa di studio, attraverso studi sull’ambiente faunistico, attraverso la presentazione della nostra rivista provinciale Frammenti. Perché solo attraverso queste conoscenze la Pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti migliori e gestire al meglio il grande patrimonio faunistico che caratterizza la provincia di Belluno”.

“25° festa del Cacciatore è un momento conviviale per tutte le famiglie, non solo dei cacciatori”. A dirlo il coordinatore della festa, delegato dai Distretti venatori bellunesi, Raffaele Riposi, che continua “una festa importante, perché quest’anno non è solo una festa dove si può mangiare, bere e gustare. È anche un momento di convegni scientifici, dove i cacciatori insieme agli altri abitanti del territorio, possono confrontarsi. Quindi è importante la partecipazione, è importante ripartire dopo il covid, e quindi vi aspettiamo tutti a Longarone”.

A rappresentare il mondo della pesca, e a ribadire la presenza a Longarone per Caccia Pesca e Natura, Claudio Canova della Federazione dei Bacini di Pesca delle Dolomiti Bellunesi: “ci saranno convegni importanti. Con la Regione del Veneto sulla nuova carta ittica, ma anche con la Provincia di Sondrio per vedere il loro modello di gestione autonoma della pesca in vista anche del rinnovo delle concessioni. Da un lato cercheremo di portare le problematiche, come i lavori in alveo post Vaia e il problema dei predatori, esempio dei Cormorani. Ma porteremo anche la nostra forza del volontariato, la nostra organizzazione e il fatto di aver attivato tante attività in ambito formativo presso i pescatori e nelle scuole. I raduni che quest’anno si attiveranno presso il laghetto Malcolm a Longarone. Da non dimenticare il pescaturismo e il fatto che sono in via di definizione altre due piattaforme per la pesca per i diversamente abili. Presso il Lago di Corlo e il Lago di Santacroce, che si aggiungono a quelle di Auronzo e di Busche. Abbiamo una bellissima rete anche in questo senso”.

Grande attesa per il ritorno anche del 18. Concorso nazionale di tassidermia organizzato dall’ATI. Il presidente dell’Associazione Tassidermisti Italiani ci assicura infatti che ci saranno numerosi “soggetti in esposizione, alcuni che hanno partecipato anche al concorso europeo di Budapest lo scorso anno”. Quindi pezzi straordinari e spazio come sempre anche alla formazione con la preparazione di un uccello da parte di Paolo Zanandrea. “Uno specialista nella preparazione dell’anatra” ci svela il presidente Iginio Bressan.

Un’attenzione particolare sull’evento viene dal mondo agricolo, rappresentato oggi in Provincia da Michele Nenz, vicedirettore di Coldiretti Belluno. Nenz ha evidenziato soprattutto come il mondo venatorio e la gestione della fauna siano connessi a doppio filo con l’agricoltura di montagna, fondamentali per il futuro di molte aziende agricole.

Caccia Pesca e Natura sarà aperta da sabato 23 a lunedì 25 aprile, con orario 9-19. Gli eventi principali saranno trasmessi anche in diretta streaming su https://forum.caccia-pesca-natura.it.

