(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 PREMIATO DAL RETTORE L’ESEMPIO DEGLI STUDENTI MEDAGLIATI AI CAMPIONATI DI CASSINO

13 medaglie ai Campionati Nazionali Universitari di Cassino per gli studenti dell’Università degli studi di Bergamo, che hanno incontrato il Rettore Sergio Cavalieri presso il Centro Tennis Loreto, riaperto al pubblico sotto la gestione del Centro Universitario Sportivo.

Bergamo, 9 giugno 2022 – Incontro denso di significato quello di oggi, giovedì 9 giugno, al Centro Tennis Loreto, con protagonisti gli atleti che hanno gareggiato, dal 14 al 22 maggio, per il CUS Bergamo ai Campionati Nazionali Universitari di Cassino, conquistando ben 13 medaglie.

A congratularsi con gli studenti medagliati il Rettore prof. Sergio Cavalieri, che ha detto: “L’attività fisica racchiude in sé valori che ricorrono anche nella carriera accademica. Basti pensare al rispetto (delle regole e dell’avversario), lealtà, etica, tolleranza, consapevolezza e tenacia nel perseguire gli obiettivi. È ricordando queste ambivalenze in due sfere apparentemente opposte, che voglio congratularmi con ognuno di voi per i brillanti risultati raggiunti ai Campionati Nazionali Universitari di Cassino. Vi auguro di raggiungere, grazie alla stessa caparbietà dimostrata in questa occasione, qualsiasi obiettivo vi prefissiate, nello sport e nello studio, così come nella vita”.

Gli atleti hanno ricevuto una pergamena di riconoscimento per i risultati raggiunti da parte dell’Università di Bergamo che, grazie al programma “Doppia Carriera UP4SPORT”, in base al piazzamento sul podio. ha riconosciuto un rimborso totale o parziale della contribuzione universitaria ai 13 medagliati: oro per Andrea Chiara Padoan (lotta) e Camilla Petruzzi (karate); argento per Eleonora Petruzzi (karate), Fabio Izzo (atletica leggera), Alessandro Lotta (atletica leggera) e Roberto Rigali (atletica leggera); bronzo per Alice Noris (judo), Matteo Fusari (atletica), Nicholas Nava (atletica leggera alto), Riccardo Bomei (karate), Patrizio Rovelli (karate), Fabio Mazzoleni (karate) e Debora Damiani (taekwondo).

