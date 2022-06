PORTOGALLO, FATTA LA FORMAZIONE DEI “LOBOS”

(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022



IL CAPITANO APPLETON: “AZZURRI SUPERIORI, MA NOI IN CAMPO PER VINCERE”

Lisbona – Patrick Lagisquet, CT del Portogallo, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia sabato 25 giugno a Lisbona nel test-match internazionale che inaugura il tour estivo azzurro.

Il tecnico francese dei lusitani ha dichiarato: “E’ un privilegio giocare nello stadio del Belenenses contro l’Italia, una squadra del Sei Nazioni. Spero che il nostro focus ci permetta di esprimerci al livello che vogliamo, come l’anno passato contro il Giappone, e che la squadra performi al meglio”.

Il capitano e primo centro dei “Lobos”, Tomas Appleton, ha aggiunto: “Come per qualunque partita che disputiamo, scendiamo in campo per vincere. Sappiamo che l’Italia è abituata a giocare a un livello superiore al nostro, ma la affrontiamo per vincere. Se ci esprimeremo al livello dello stadio che ci ospita, faremo sicuramente bene”

Questa la formazione del Portogallo:

15 Nuno SOUSA GUEDES

14 Vincent PINTO

13 Jose LIMA

12 Tomas APPLETON (cap)

11 Rodrigo MARTA

10 Jeronimo PORTELA

9 Samuel MARQUES

8 Rafael SIMOES

7 Thibault FREITAS

6 Joao GRANATE

5 Josè MADEIRA

4 Steevy CERQUEIRA

3 Diogo HASSE-FERREIRA

2 Mike TADJER

1 Francisco FERNANDES

a disposizione

16 David COSTA

17 Nuno MASCARENHAS

18 Antonio PRIM

19 Duarte TORGAL

20 Jose REBELO DE ANDRADE

21 Duarte AZEVEDO

22 Rafaelle STORTI

23 Manuel CARDOSO-PINTO

Fonte/Source: https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16432%3Aportogallo-fatta-la-formazione-dei-qlobosq&catid=109%3Aitalia&Itemid=1022&lang=it