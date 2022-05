(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 PORTI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): AMPLIAMENTO OLEODOTTO SIOT POTENZIA TRIESTE

“Trieste è già oggi il primo scalo petrolifero del Mediterraneo, ma se si riuscisse a potenziare la portata dell’Oleodotto Transalpino Tal che parte proprio da Trieste, sarebbe l’ennesima conferma che Trieste sta diventando sempre più porta d’Europa e un centro strategico per tutta l’UE. Un passo che sembra inevitabile in vista delle sanzioni sul petrolio russo, ed è giusto che l’Europa cominci a pensare che cosa bisognerà fare domani. Per Trieste, invece, l’ampliamento dell’Oleodotto Siot rappresenterebbe un’ulteriore crescita delle attività. Un’altra, grande soddisfazione dopo la recente notizia che il capoluogo del FVG è la provincia più attrattiva d’Italia, grazie alla qualità della vita e alla sua bellezza. Trieste e il suo porto crescono, e non può essere altrimenti. Tutti si stanno accorgendo di questi gioielli su cui si sta costruendo il futuro della nostra Regione… ma anche quello dell’Europa intera. In attesa dell’appuntamento di Gorizia Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, quando tutto il mondo metterà gli occhi sul FVG. Un’occasione per la quale la Regione sta facendo di tutto per farsi trovare pronta. Qualità della vita, cultura, bellezza, un’economia che grazie al Porto di Trieste è pronta a decollare dopo i tempi duri dettati dalla pandemia. Non sono tanti i luoghi dove è possibile trovare tutto questo insieme. La cosa positiva è, ripeto, che ora se ne stanno accorgendo tutti”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

