mar 31 maggio 2022 Porti, l'assessore Falcone in visita ai cantieri delle isole Eolie

«Filicudi avrà stagione estiva senza disagi»

La visita di Falcone è proseguita a Filicudi, dove si è quasi completata la manutenzione straordinaria da oltre un milione di euro dei pontili di Filicudi Porto – lavori già conclusi – e Pecorini a mare – cantiere all’80 per cento. «Qui per più di un decennio – sottolinea l’assessore Falcone – c’era stato solo ferro arrugginito e un cantiere dimenticato da tutti. Adesso, invece, l’isola di Filicudi è pronta per una stagione turistica senza disagi. Abbiamo riconsegnato alla collettività un porto finalmente rinnovato e funzionale che consentirà a navi e, soprattutto, aliscafi di attraccare in sicurezza».

Infine, grazie anche al supporto del comandante Donato Scolozzi e degli uomini della Guardia Costiera di Lipari, l’ultima tappa della visita è stata ad Alicudi dove il governo Musumeci finanzierà la manutenzione straordinaria del piccolo approdo dell’isola. «In tutte le Isole minori siciliane – aggiunge Falcone – abbiamo realizzato, o stiamo per avviare, almeno un intervento di risanamento per ciascun porto. La prossima settimana vedranno la luce i progetti di manutenzione straordinaria del porto di Panarea e, a Stromboli, degli approdi di Ginostra e Scari».

FOTO in allegato tre immagini della visita dell'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, a Vulcano, Filicudi e Alicudi

