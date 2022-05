(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5473

13 maggio 2022

Portale per le pratiche di edilizia produttiva (SUAP) e privata (SUE)

L’attivazione delle nuove modalità a partire da lunedì 16 maggio 2022

Il Comune di Monopoli informa che è attivo il nuovo portale per la presentazione delle istanze relative allo Sportello Unico per l’edilizia collegato con il portale Impresainungiorno.

Da lunedì 16 maggio 2022 sarà più semplice inoltrare pratiche di edilizia produttiva (SUAP) e privata (SUE).

Per quanto riguarda l’inoltro di pratiche di edilizia produttiva di competenza del SUAP sarà sufficiente caricare l’intera pratica esclusivamente ed unicamente sul portale Impresainungiorno al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F376

Per le pratiche di edilizia privata sarà attivo il nuovo portale al seguente link: https://suemonopoli.geodatasrl.eu/

«Si tratta di un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei servizi comunali. Da lunedì prossimo presentare una istanza sarà più semplice e più veloce ed eviterà l’uso della carta. Ringrazio gli uffici che hanno collaborato, ognuno per il settore di propria competenza, per raggiungere questo risultato importante, proseguendo quel percorso di trasformazione digitale che avvicinerà sempre più l’Amministrazione pubblica al cittadino», afferma l’Assessore alla digitalizzazione ed informatizzazione dell’ente Angela Pennetti.

