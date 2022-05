(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Polizia di Stato e Save the Children insieme per la protezione dei bambini e

delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze da ogni forma di abuso online.

UNA MINACCIA VIRTUALE

La Polizia di Stato è chiamata

quotidianamente a rispondere a

minacce che via web colpiscono

piccole vittime. I dati riportati si

riferiscono a denunce, deleghe

dell’Autorità Giudiziaria e casi

portati all’attenzione della Polizia

Postale e delle Comunicazioni, in

riferimento a varie forme di abuso

online in danno di bambini e ragazzi.

Si tratta quindi di casi relativi a

commercializzazione di immagini

pedopornografiche, divulgazione di

materiale pedopornografico, istigazione

a pratiche di pedofilia, atti sessuali

con minorenne, adescamento online,

corruzione di minorenne, prostituzione

minorile, produzione di materiale

pedopornografico, segnalazioni

provenienti dalla collaborazione con il

National Center Missing and Exploited

Children-NCMEC.

I dati del presente dossier si riferiscono

all’anno 2021.

Negli ultimi due anni, 2020/2021, il mondo

ha attraversato una delle crisi più grandi

e inaspettate della storia. La pandemia da

SARS-Covid19 ha imposto a bambini ed adulti

un cambiamento repentino quanto importante

di molte abitudini. Internet ha consentito a

tutti di mantenersi in contatto con gli affetti, di

proseguire l’attività lavorativa, di continuare a

svolgere attività quotidiane come lo shopping,

in totale sicurezza dal rischio epidemiologico.

Milioni di utenti, anche piccolissimi, si sono

riversati sul web. Gli effetti complessivi

hanno investito anche il mondo della devianza

online, incrementando la presenza di pedofili,

pedopornografi e adescatori e determinando

un aumento significativo dei reati online in

danno di minori.

ADESCAMENTO ONLINE: DOVE,

QUANTO E IN DANNO DI CHI?

Nel 2021, un numero crescente di minori

ha corso il rischio di essere approcciato

online da soggetti adulti, interessati ad

intraprendere conversazioni sessuali, a farsi

inviare immagini private, sino ad arrivare

a richiedere incontri sessuali off-line.

adescatori online (

groomer

) hanno la pazienza

e la capacità manipolatoria di irretire le

vittime, affascinandole e invischiandole

in legami pseudosentimentali

. Rispetto al

numero complessivo degli adulti indagati per

lo scambio di materiale pedopornografico

(1421 soggetti), i

groomer

(208 soggetti) sono

una porzione più esigua (15%) ma è evidente

che la capacità criminale che sottosta a questo

modus operandi

è decisamente più complessa

e si basa su una conoscenza approfondita dei

linguaggi, delle abitudini d’uso e delle fragilità

proprie delle vittime, tale da poter consentire

di entrare in contatto, condurre l’interazione

diretta e governare i rapporti tecnomediati

con le bambine, i bambini e gli adolescenti.

Intrappolate nell’illusione di un sogno d’amore

e/o di un rapporto esclusivo, le piccole vittime

si lasciano convincere a mandare immagini

sessuali, a compiere atti sessuali usando i

socialnetwork, la messaggistica, avvicinati

anche mentre giocano online e si sentono al

sicuro nel salotto di casa.

VITTIME DI ADESCAMENTO ONLINE

La minaccia rappresentata dai contatti

sessualizzati online con adulti è qualcosa che

colpisce trasversalmente un numero crescente

di piccole vittime. Nel corso del 2021 sono

stati centinaia le bambine, i bambini e gli

adolescenti (531 minori in totale) approcciati

sul web da

groomer

, la stragrande

maggioranza

di essi hanno un’età inferiore ai 13 anni

(338

minori). Bambini lasciati liberi di esplorare,

pieni della fiducia tipica della loro età, che

hanno incontrato la scaltrezza di adulti deviati

che li hanno indotti ad avvicinarsi ad una

sessualità tecnomediata di tipo abusante.

Il genere non sembra essere un elemento che

possa incidere sui livelli di rischio:

maschi e

femmine sono pressoché in egual misura

protagonisti dei casi di adescamento online

intercettati dalla Polizia Postale. Lievi le

differenze nelle modalità di approccio che

i groomer usano, in relazione al genere, ma

uguale il danno arrecato ad entrambe le

categorie di vittime. Talvolta l’illusione di un

amore, a volte la promessa di una carriera da

influencer

oppure il miraggio di un provino in

una squadra di calcio, rendono gli approcci

differenti nelle modalità ma analoghi nel

potenziale di aggancio tra groomer e piccola

vittima.

Adescamento onlin

Il web è un luogo impalpabile pieno di

attrattiva

: la comunicazione, l’uso delle

immagini, la socializzazione e l’espressione

di sé stessi

sono tra le principali attività svolte

dai ragazzi in rete. Ognuna di esse ha uno

specifico valore evolutivo e trova sul web

un modo per rappresentarsi, estendendo al

mondo virtuale le opportunità di confronto

con gli altri e di esplorazione personale. La

minaccia rappresentata dagli adulti adescatori

si amplia e ricomprende tutti questi circuiti

cibernetici.

dell’Adescamento Onlin

GIOCHI ONLINE

MESSAGGISTIC

Adescamento Onlin

NETWOR

SOCIAL

Adescamento Onlin

NETWOR

SOCIAL

In generale i bambini e i ragazzi che usano

la rete, sembrerebbero essere

più esposti

al rischio di adescamento quando usano i

socialnetwork

e la messaggistica.

I preadolescenti, con un’età compresa tra

10 e i 13 anni

, denunciano con maggiore

frequenza di essere stati oggetto di attenzioni

sessuali da parte di adulti che usano il web.

Secondo quanto disposto dal GDPR europeo e

dalle policy dei principali socialnetwork,

l’uso

di questi servizi sarebbe vietato a ragazzi

sotto i 13 anni.

Il dato presentato rivela invece

che frequentemente questo limite non viene

rispettato da ragazzi e famiglie e che tale

imprudenza non tarda a mostrare i suoi effetti

nefasti.

Un nuovo fronte di rischio che si sta

affermando all’attenzione di genitori ed

educatori è rappresentato dal

gioco online

Proliferano in rete, sotto forma di app, portali,

consolle collegate ad internet e giochi destinati

ad un pubblico di piccoli gamer che non si

lasciano scappare nemmeno una partita.

La crescente attrattiva esercitata da questi

servizi sui più piccoli ha

indotto i groomer

a concentrare la loro attenzione anche

su piattaforme di gaming,

sfruttandone i

servizi di chat, di messaggistica e offrendo

la possibilità a questi stessi di avere ulteriori

vantaggi da offrire ai più piccoli.

Giochi Online

AUTORI DI REATO MINORENNI

Sono una piccola porzione del totale degli

autori che commettono reati di sfruttamento

sessuale dei minori online,

i ragazzi che

vengono indagati per adescamento

rete: nel 2021 sono 49 i minori, soprattutto

maschi, denunciati dalla Polizia Postale e delle

Comunicazioni all’Autorità Giudiziaria per aver

intrattenuto conversazioni sessuali, cercato

di indurre altri minori a produrre immagini

sessuali, a partecipare a videochiamate

erotiche o a compiere azioni di autoerotismo.

In molti casi si parte dalla

curiosità sessuale e

dal desiderio di esplorazione tra coetanei

quel che ne segue è una forma di coercizione

più o meno diretta, una forzatura a bruciare

le tappe, il cui punto di arrivo è spesso

l’induzione di piccole vittime a fotografarsi

in atteggiamenti sessuali espliciti

, con il forte

rischio che tale materiale possa poi venire

distribuito tramite messaggistica e social a

decine o centinaia di altri coetanei ed adulti

sconosciuti.

di pedopornograa

Adulti denunciati

per adescament

per adescament

Il Dossier è stato realizzato nell’ambito della collaborazione

tra Polizia di Stato e Save the Children Italia Onlus sancita dal

Protocollo d’intesa per la tutela dei minori e la prevenzione degli

abusi online, siglato il 5 febbraio 2021.

L’obiettivo prioritario del Protocollo è quello di realizzare iniziative

congiunte di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

nell’ambito del comune impegno per prevenire e contrastare ogni

forma di violenza e abuso sessuale online in danno di bambini,

bambine e adolescenti.

Pubblicato: maggio 2022

Polizia di Stato

L’abuso sessuale online in danno di minori

