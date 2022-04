(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Pnrr: Gelmini, fondamentali protagonismo Parlamento e ruolo enti territoriali

“Dobbiamo essere grati a tutte le Regioni italiane, che hanno saputo in questi mesi mettersi al servizio di un progetto di investimenti senza precedenti nel nostro Paese. Consentitemi di ringraziare il presidente Massimiliano Fedriga, perché non ha solo l’onere di guidare il Friuli Venezia Giulia, ma da presidente della Conferenza delle Regioni ha svolto un eccellente lavoro, favorendo quel clima di condivisione che è premessa indispensabile per la messa terra del Pnrr”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’iniziativa sul Pnrr “Italia Domani”, in corso a Trieste.

“Nel 2021 abbiamo rispettato tutti i 51 milestone e target previsti dal Piano e connessi all’attuazione di 27 riforme e 24 investimenti. E questo ci ha consentito, la settimana scorsa, di incassare la prima tranche dei finanziamenti europei. Dobbiamo ringraziare il Parlamento, protagonista fondamentale in questo percorso.

Molti progetti del Pnrr riguardano direttamente gli enti territoriali. Sappiamo che una parte rilevante del Piano, oltre un terzo, è destinato a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni. Parliamo di una cifra intorno agli 80 miliardi di euro.

Fondi rilevanti che tuttavia non esauriscono le disponibilità esistenti, perché a queste risorse vanno aggiunti i fondi ordinari del nuovo settennato europeo”.

