(AGENPARL) – Roma, 20 ott 2021 – Da Riccardo Barbieri Hermitte (Capo Economista del Tesoro) a Carmine Di Noia (Commissario Consob); da Fabio Melilli (Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati) a Daniele Pesco (Presidente Commissione Bilancio Senato) e Ylenia Lucaselli (Commissione Bilancio Camera dei Deputati), fino a Giorgio Di Giorgio (LUISS). Sono tanti i protagonisti del Meeting nazionale dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti (AIDC) che si terrà domani 21 ottobre a Roma, a partire dalle ore 9.00 fino alle 14.00, in presenza o in diretta streaming dalla pagina dell’evento. Tanti i numeri, ricerche in campo, misure al vaglio della politica, proposte e scenari nell’ambito di questa iniziativa che vedrà sul tavolo le proposte dei commercialisti AIDC.

I depositi bancari in Italia sono arrivati alla cifra record di 2000 miliardi di euro (dati AIDC). In base alle previsioni sull’aumento dell’inflazione, in un anno gli italiani potrebbero vedere ridotto il valore dei propri risparmi. Come innescare un rapporto virtuoso e produttivo tra le PMI e i piccoli investitori? Come far sì che le agevolazioni messe in campo durante la pandemia a favore delle imprese, possano lasciare il posto a misure strutturali, ora che il Paese deve necessariamente affrontare la grande sfida della crescita? È possibile consentire ai risparmiatori di finanziare le imprese, garantendo loro al contempo un’adeguata rete di tutele e competenze per compiere scelte corrette? Esiste ancora un problema di “vincoli finanziari” per imprese e singoli imprenditori? Come si può intervenire per aumentare la capitalizzazione delle PMI (oggi inferiore a quella media in Europa) e allungare la scadenza del loro indebitamento medio? Di questo e altro si parlerà domani al meeting AIDC.