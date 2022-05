(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 PESCA. BELLOMO (LEGA): AIUTI IMMEDIATI PER IL SETTORE, DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI

“La nuova protesta dei pescatori, penalizzati da un prezzo del gasolio che è schizzato a 1,20 euro al litro, incidendo ormai sui costi dell’attività fino al 70 per cento, impone attenzione e chiarezza alla politica nazionale e regionale. Urge non soltanto un provvedimento adeguato da parte del Ministero delle Politiche Agricole, e mi auguro che il presidente Emiliano faccia sentire la sua voce anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma anche misure di sostegno che la giunta può rapidamente adottare in autonomia. Il settore della pesca dà lavoro a centinaia di famiglie pugliesi, è tempo di passare dalle parole ai fatti. Bisogna prevedere una proroga del contributo sotto forma di credito d’imposta per arginare i rincari, un fermo biologico straordinario, velocizzando i pagamenti dell’anno precedente, una maggiore facilità di accesso al credito, la sospensione dei mutui, l’estensione senza limiti della cassa integrazione agricola ai lavoratori della pesca e un contributo a fondo perduto. Tutte richieste che arrivano direttamente da chi è ormai stanco di promesse non mantenute e di soluzioni che tardano ad arrivare. I contributi Covid che vengono finalmente erogati in questi giorni sono soltanto una goccia nel mare e non possono rappresentare neppure lontanamente una misura sufficiente a tamponare l’emergenza. I pescherecci pugliesi fermi sulle banchine sono non soltanto un danno per l’economia, ma un’immagine amara e una sconfitta per l’intero territorio ”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

Ufficio Stampa

Davide Bellomo

Capogruppo Regione Puglia

LEGA – SALVINI PREMIER

🔊 Listen to this