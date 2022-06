on line il nuovo Almanacco della Scienza Cnr sul Mediterraneo

(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Il Mare è nostrum, pensiamoci. Il Mediterraneo sull’Almanacco della Scienza

Dedichiamo il nostro magazine on line su https://almanacco.cnr.it/ al bacino, alle sue acque, alla biodiversità che lo popola e ai Paesi che vi si affacciano. Esaminandone le immense ricchezze e le non poche criticità con l’aiuto di ricercatrici e ricercatori del Cnr

La presentazione del “[Mediterranean Economies 2021-2022](https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/11190/il-mediterraneo-nel-mondo-post-pandemia)” curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche, che si tiene oggi. Quella di domani 23 giugno del report sulle “Isole sostenibili” a cui lavora il nostro Istituto di inquinamento atmosferico. E ancora, sempre oggi, l’incontro presso l’Istituto di scienze marine di Venezia su “[Plastica e cambiamenti climatici, un mare da difendere](https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-11193/plastica-e-cambiamenti-climatici-un-mare-da-difendere)”. Di recente si sono poi tenute la Giornata mondiale degli oceani e la prima [Conferenza dei ministri della cultura della regione euro-mediterranea](https://www.cnr.it/it/evento/17967/1-conferenza-dei-ministri-della-cultura-del-mediterraneo).

Di ragioni per dedicare questo numero dell’[Almanacco della Scienza](https://almanacco.cnr.it/) al Mediterraneo, insomma, ce ne sono molte. Più urgente di tutte, la drammatica siccità che sta flagellando (anche) l’Italia. Il nostro è un mare chiuso, particolarmente sensibile alle variazioni meteo-climatiche. E prezioso, nel quale si conserva una quota di biodiversità ben superiore alle sue dimensioni geografiche.

Ci siamo dunque avvalsi, come di consueto, dell’aiuto di ricercatrici e ricercatori del Cnr per indagare risorse e problematiche del Mare Nostrum. Nel Focus, Giovanni Canitano illustra [due progetti dell’Ismed](https://almanacco.cnr.it/articolo/4115/mediterraneoecologia-ed-economia-il-binomio-della-svolta-blu), PescaPlastica e Celavie; [sulla pesca](https://almanacco.cnr.it/articolo/4107/mediterraneoper-una-pesca-piu-rispettosa) torna nei Video Gian Marco Luna, direttore dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine; nella stessa rubrica Francesco Petracchini, direttore dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico (Iia), illustra il [rapporto Isole sostenibili](https://almanacco.cnr.it/articolo/4123/mediterraneoper-le-isole-un-osservatorio-sostenibile) realizzato con Legambiente.

Degli [effetti del cambiamento climatico sul bacino](https://almanacco.cnr.it/articolo/4030/mediterraneoallarme-medicanes) parlano poi Sandro Carniel dell’Istituto di scienze polari e Marcello Miglietta dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima; un tema affrontato anche nelle Recensioni, con il [docufilm “2100](https://almanacco.cnr.it/articolo/4131/mediterraneoun-docufilm-sugli-effetti-dei-cambiamenti-climatici-sul-mare)”. Andrea Billi dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria si concentra sui [maremoti](https://almanacco.cnr.it/articolo/4068/mediterraneol-italia-degli-tsunami); Bruno De Cinti dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri sul [patrimonio forestale dell’area](https://almanacco.cnr.it/articolo/4149/mediterraneobiodiversita-comprenderla-tutelarla). Ester Cecere dell’Istituto di ricerca sulle acque, in Vita di mare, ricorda le [specie marine a rischio estinzione](https://almanacco.cnr.it/articolo/4062/mediterraneospecie-marine-rischio-di-estinzione).

Oltre a quella ambientale, nutrita anche la sezione umanistica. Massimo Cultraro e Fabio Caruso dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale ricordano la [centralità del Mediterraneo nei processi storici](https://almanacco.cnr.it/articolo/3963/mediterraneouna-convergenza-di-fenomeni-culturali) e l’[importanza della tutela dei siti archeologici](https://almanacco.cnr.it/articolo/4104/mediterraneoil-teatro-di-siracusa-e-ballo). Di taglio storico anche la rubrica Cinescienza, in cui [Alberto Guasco dell’Istituto di storia dell’Europa mediterranea commenta il film Oscar di Gabriele Salvatores “Mediterraneo”](https://almanacco.cnr.it/articolo/4031/mediterraneodalla-storia-non-si-scappa).

Paola Avallone dell’Ismed parla della [tradizione del credito solidale](https://almanacco.cnr.it/articolo/4017/mediterraneola-tradizione-del-credito-di-solidarieta) nell’area mediterranea. E sempre sulla solidarietà, rispetto all’[andamento della pandemia nei Paesi del bacino](https://almanacco.cnr.it/articolo/4133/mediterraneopandemia-e-mass-media-predominio-del-nord), verte l’articolo di Marco Ferrazzoli e Cecilia Migali dell’Ufficio stampa. Tema toccato inoltre da [Rossella Miccio, presidente di Emergency](https://almanacco.cnr.it/articolo/3966/mediterraneo-l-importanza-del-prendersi-cura), nel Faccia a faccia.

Il Mediterraneo, infine, è al centro di Salute a tavola, in cui [si esamina con Stefania Maggi dell’Istituto di neuroscienze la Dieta mediterranea](https://almanacco.cnr.it/articolo/3958/mediterraneouno-stile-alimentare-che-regala-benessere). Di Altra ricerca, che propone [diversi eventi in tema](https://almanacco.cnr.it/articolo/3967/mediterraneoun-mare-da-scoprire). E delle Recensioni, con i saggi [“Tra le coste del Levante e le terre del tramonto”](https://almanacco.cnr.it/articolo/3960/mediterraneoricordare-paolo-bernardini) (Cnr edizioni) e [“Il mare in cui nuotiamo”](https://almanacco.cnr.it/articolo/4135/mediterraneoper-imparare-nuotare-nelle-storie) (Codice edizioni).

Il magazine dell’Ufficio Stampa Cnr è sempre on line all’indirizzo https://almanacco.cnr.it/. Buona lettura.

Ufficio Stampa

CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma

web: www.cnr.it, www.almanacco.cnr.it, www.cnrweb.tv

——————-

To unsubscribe from the COMUNICATISTAMPA list, click the following link: [Unsubscribe](http://listmgr.cnr.it/cgi-bin/wa?SUBED1=COMUNICATISTAMPA&A=1)

Per eliminare l’iscrizione alla lista COMUNICATISTAMPA, cliccare il seguente link: [Cancellami](http://listmgr.cnr.it/cgi-bin/wa?SUBED1=COMUNICATISTAMPA&A=1)

🔊 Listen to this