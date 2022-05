(AGENPARL) – dom 15 maggio 2022 OMICIDIO CALABRESI: PEREGO (FI), MILANO DEVE MOLTO A QUESTO ONESTO SERVITORE DELLE ISTITUZIONI

“Il Commissario Luigi Calabresi, ucciso 50 anni fa, fu vittima due volte: per mano dei terroristi di Lotta Continua, che lo freddarono alle spalle vicino a casa sua a Milano e per colpa dello Stato che lo lasciò solo, accusato ingiustamente della morte dell’anarchico Pinelli. Milano deve molto a quest’uomo, onesto servitore delle Istituzioni che solo decenni dopo la sua morte ha avuto parziale giustizia; ma neppure la volontà del Cardinale Ruini di avviarne il processo di beatificazione ebbe seguito, per l’opposizione di una parte dell’opinione pubblica che vergognosamente non ha saputo fare pace con la storia e le verità di quella tragica stagione”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this