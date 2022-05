(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Camera dei Deputati

18 maggio 2022

Oggi question time con i ministri Cartabia, Giorgetti, Speranza e CarfagnaSi svolge oggi, mercoledì 18 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a dotare il personale del Corpo di polizia penitenziaria di telecamere indossabili per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e mantenimento della sicurezza nelle carceri (Lollobrigida – FdI).

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sull’attivazione di un nuovo portale per l’accesso agli incentivi finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle attività imprenditoriali (Molinari – Lega); sulla definizione di un “patto di sviluppo” per il polo automobilistico di Melfi, anche in relazione alle recenti decisioni industriali del gruppo Stellantis (Moretto – IV).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sull’iter di approvazione del nuovo Piano oncologico nazionale nel quadro dell’attuazione del Piano europeo di lotta contro il cancro (Lapia – Misto-CD); sulle iniziative volte alla stabilizzazione del personale sanitario assunto in relazione all’emergenza epidemiologica (Lombardo – CI); sulla revisione dei limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (Conte – LeU); sulle iniziative per assicurare il corretto funzionamento dei servizi veterinari in Campania, alla luce delle anomalie emerse nelle attività di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina in provincia di Caserta (Sarro – FI).

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sulle iniziative per prorogare l’agevolazione nota come “Decontribuzione Sud” nell’ottica di assicurare un sostegno strutturale all’occupazione nel Mezzogiorno (Galizia – M5S); sulle iniziative in relazione alle criticità connesse all’erogazione dei finanziamenti destinati al rilancio del Mezzogiorno, con particolare riferimento al rispetto della soglia del 40 per cento prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (De Luca – PD).

