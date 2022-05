(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Offese segretario Nato, Nappi (Lega): la Campania non è De Luca, per fortuna

“Se il segretario della Nato avesse fatto studi classici in Italia, leggendo il comunicato con le odierne deliranti dichiarazioni di De Luca, gli sarebbe tornato alla mente Manzoni: “Carneade! Chi era costui?”. È triste che un presidente di regione possa scendere a simili livelli di volgarità, mediocrità e presunzione. Mi auguro che il Governo rimedi all’ennesima figuraccia di costui”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi Consigliere Regionale Lega Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

