(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Obesità e fertilità: uno studio dell’Università di Pavia tra le ricerche più citate a livello internazionale

Il Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism riconosce l’autorevolezza della pubblicazione scientifica che ha visto la collaborazione di ICS Maugeri e IRCCS Policlinico San Matteo

PAVIA. L’obesità come condizione medica complessa con profondi risvolti sulla salute della donna e sulla sua fertilità.

Questo è il tema di una pubblicazione firmata da Hellas Cena, professore di Nutrizione all’Università di Pavia e Responsabile del Servizio di Nutrizione Clinica presso ICS MAUGERI, Luca Chiovato, Professore di Endocrinologia dell’Università di Pavia e Direttore del Dipartimento di Medicina Interna di ICS Maugeri e Rossella Nappi, Professore di Ostetricia e Ginecologia e responsabile della UOSD Ostetricia e Ginecologia 2 – PMA dell’IRCCS Policlinico San Matteo.

Lo studio (“Obesity, polycystic ovary syndrome and infertility: a new avenue for GLP-1 receptor agonists”) ha approfondito i meccanismi alla base dell’impatto negativo del tessuto adiposo sulla riproduzione umana attraverso l’approccio interdisciplinare nutrizionale, endocrino e ginecologico.

La ricerca, pubblicata nel 2020, ha ora ricevuto l’importante riconoscimento di essere tra gli articoli più citati nel bienno 2020-2021 dal Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, una delle riviste del settore a maggior impatto nel mondo scientifico internazionale.

Un’altra testimonianza dell’interazione tra eccellenze ospedaliere possibile all’Università di Pavia che è alla base di percorsi di diagnosi e cura basati su ricerche di qualità.

