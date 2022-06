Novara, incendio appartamento

(AGENPARL) – ROMA ven 24 giugno 2022



I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Arona, supportati da una squadra proveniente da Borgomanero, per un incendio divampato all’interno di un locale adibito ad ufficio in un palazzo del centro non lontano dalla stazione ferroviaria. Gli operatori VVF hanno arginato in tempi brevi il dilagare delle fiamme e i danni hanno riguardato esclusivamente il locale. Nessuna persona è stata coinvolta dall’evento e coloro che erano stati allontanati in una prima fase dalle proprie abitazioni in via precauzionale, sono potuti rientrare. Solo paura a causa di avvertiti scoppi imputabili alla frantumazione dei vetri per sovrapressione e al gas di un condizionatore portatile. Resta inutilizzabile al momento soltanto il locale interessato.

Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80460