Malacrino fiducioso in attesa della stagione estiva

Tornano i grandi numeri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Oggi, infatti, in occasione dell’iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo e complice la giornata festiva del 1 maggio, sono stati oltre 1800 i visitatori che hanno scelto il MArRC.

«Un grande risultato – commenta il Direttore Carmelo Malacrino- che fa ben sperare per l’imminente stagione estiva, tutta dedicata alla valorizzazione del territorio in occasione del Cinquantesimo dei Bronzi di Riace. Moltissimi i bambini venuti con le famiglie – aggiunte il Direttore –, un segnale di speranza per il futuro del nostro patrimonio culturale. Voglio ringraziare ancora una volta il personale del MArRC – conclude – per la cortesia nell’accogliere i visitatori e per l’impegno nel garantire la sicurezza, nonostante la carenza di personale registrata da diverso tempo».

Anche in questa occasione Malacrino è stato presente all’ingresso del Museo.

Complice anche l’allentamento delle restrizioni per i rischi da Covid-19, il Museo vuole riprendere la sua ricca programmazione culturale, per continuare a offrire quegli eventi che hanno contribuito, a sei anni dall’apertura della collezione permanente, a fare del MArRC il principale attrattore culturale della nostra regione.

