Aosta, mercoledì 1° dicembre 2021

Nomine di competenza regionale

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della legge regionale n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni e istituti pubblici e privati, entro il 23 dicembre 2021 è possibile presentare la candidatura per la carica di Consigliere della Fondazione Clément Fillietroz – Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Al seguente link è possibile visionare tutte le nomine in scadenza:

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/nomineinscadenza_i.asp

