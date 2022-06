(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 Nigeria, Lega Pe: Pd esprime sdegno contro persecuzioni cristiani, ma in Ue non ne vuole parlare

“Da Letta e il suo partito sgomento solo a parole, ma hanno votato contro dibattito in aula proposto da noi”

Bruxelles, 5 giu – “Il massacro avvenuto in Nigeria è un atto terribile, per il quale esprimiamo preoccupazione e sgomento, l’ennesimo attacco contro i cristiani nel mondo, un fenomeno che deve essere condannato e combattuto da tutti. Spiace che Letta e il Partito Democratico oggi dimostrino sdegno solo a parole, mentre meno di un mese fa a Bruxelles lo stesso Pd abbia votato contro la proposta del gruppo Id per un dibattito in aula al Parlamento Europeo sui cristiani perseguitati e sul tragico caso di Deborah Samuel. E’ triste notare la loro indignazione solo nelle dichiarazioni stampa, mentre alla prova dei fatti si piegano al politicamente corretto e rifiutano di affrontare il discorso in Europa, dove preferiscono usare l’aula per fare propaganda parlando di Russia e dei partiti del centrodestra. Un doppio standard inaccettabile”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni (presidente gruppo Id) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega).

