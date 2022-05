(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ER-.Rct.BDiQ.A.1H4bZNxqZKNXjHkEKWCZeXKgoPyvlDLhMebj1SJtk8-1es2g2gEV0L16pw_oIQTTn8_zAf_lfL09lHlltcRkCg)

06/05/2022

Il Papa: cristiani uniti dinanzi a una guerra

Il Papa: cristiani uniti dinanzi a una guerra "crudele" che minaccia il mondo

Francesco riceve in udienza i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani e stigmatizza ancora una volta la guerra “crudele e insensata” in Ucraina: “Dinanzi a questa barbarie, rinnoviamo il desiderio dell’unità e annunciamo il Vangelo che disarma i cuori prima …

Il Papa alle Guardie Svizzere: vivete il servizio come fratelli

Il Papa alle Guardie Svizzere: vivete il servizio come fratelli

A poche ore dal giuramento delle 36 nuove reclute, Francesco esorta i giovani ad affrontare il loro servizio come una testimonianza cristiana e comunitaria nel …

Udienza del Papa al presidente della Confederazione elvetica

Udienza del Papa al presidente della Confederazione elvetica

Anche la guerra in Ucraina e le ripercussioni in Europa sul fronte dei profughi tra i temi dei colloqui di oggi in Vaticano di Ignazio Cassis. L’udienza al …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Giurano le nuove reclute della Guardia Svizzera: una vocazione alla pace

Giurano le nuove reclute della Guardia Svizzera: una vocazione alla pace

Sono 36 i giovani svizzeri che hanno deciso di dedicare almeno due anni e due mesi della loro vita a proteggere il Papa. Una scelta non scontata, fatta anche di …

Maradiaga: 'Praedicate Evangelium' per una Chiesa di servitori di Dio

Maradiaga: "Praedicate Evangelium" per una Chiesa di servitori di Dio

Alla presentazione del suo libro “‘Praedicate Evangelium’. Una nuova Curia per un tempo nuovo”, ieri a Roma, il porporato che coordina il Consiglio dei …

A Roma al via le Giornate dedicate a religione, scienza, cultura e società

A Roma al via le Giornate dedicate a religione, scienza, cultura e società

Il Pontificio collego spagnolo, il 6 e il 7 maggio, ospita l’evento organizzato per discutere sulle tematiche al centro dell’attuale dibattito pubblico …

Contrasto alla pedofilia, la Cei entra a far parte dell'Osservatorio

Contrasto alla pedofilia, la Cei entra a far parte dell'Osservatorio

Riunito in plenaria l’organismo istituito nel 1998 ha approvato il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale …

Il premio 'Mimosa d'oro' a Mariella Enoc

Il premio "Mimosa d'oro" a Mariella Enoc

Il riconoscimento assegnato ad una donna che si è particolarmente distinta, sarà consegnato, domenica 8 maggio a Loreto, alla Presidente dell’Ospedale Bambino …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

In prima linea alle frontiere della speranza



In prima linea alle frontiere della speranza

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …



Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza

PRIMO PIANO

Ucraina: a Mariupol non c'è tregua

Ucraina: a Mariupol non c'è tregua

Nell’acciaieria-bunker gli scontri tra le forze assedianti e gli ultimi difensori ucraini della città non si sono mai fermati. Il Segretario generale dell’Onu …

Gran Bretagna, elezioni locali: passi storici per i laburisti

Gran Bretagna, elezioni locali: passi storici per i laburisti

Si definiscono i risultati del voto delle comunali del 5 maggio in Gran Bretagna e si comprendono i primi effetti su quelle che saranno le elezioni generali del …

Pre-Festival della Comunicazione dedicato ai giovani, tra natura e digitale

In corso di svolgimento l’evento che prepara la settimana dal 21 al 29 maggio, ispirata al tema del Papa per la Giornata della Comunicazioni sociali “Ascoltare …

Pre-Festival della Comunicazione dedicato ai giovani, tra natura e digitale

Cento volte "Doppio Click"

Cento volte "Doppio Click"

Sono cento le puntate del programma della Radio Vaticana che dal 2019 ripercorre pagine di storia, il magistero dei Papi ed eventi che si inseriscono nel …

Dmitrij Šostakovič e l'immagine musicale della guerra

Dmitrij Šostakovič e l'immagine musicale della guerra

In onda sabato 7 maggio, alle ore 22.00, nell’ambito dello Scrigno Musicale, a cura dei Programmi musicali della Radio Vaticana, la Sesta Sinfonia del russo …

